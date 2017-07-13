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Susayan kaplumbağaya kendi bardağından su içirdi

Tunceli’de bir vatandaş, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın imdadına yetişerek kendi bardağından su içirdi.

Susayan kaplumbağaya kendi bardağından su içirdi

13 Temmuz 2017 15:36

Türkiye’de son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yalnız insanları değil doğadaki bütün canlıları olumsuz etkiliyor. Tunceli’de tarlada çalışan Uğur Arslan isimli bir vatandaş susuzluktan halsiz düşen ve ölmek üzere olan yavru bir kaplumbağayı fark etti. Yavru kaplumbağayı eline alan Arslan, bardağa doldurduğu su ile kaplumbağanın s
usuzluğunu giderdi. Arslan uzun süre bardaktan su içen yavru kaplumbağayı daha sonra sulak bir alana bıraktı.
Tarlada çalışırken yavru bir kaplumbağanın dikkatini çektiğini belirten Uğur Arslan, “Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyünde tarlada çalışırken susuzluk çeken yavru bir kaplumbağa dikkatimi çekti. Yavruyu elime alarak kendi içme suyumdan verdim. Normalde ürkek olması gereken yavru, dakikalarca bardaktan su içti. Daha sonra su ihtiyacını karşıladığım kaplumbağayı götürüp sulak ve yeşil bir alana bıraktım” dedi.
Kaplumbağanın su içme anını fotoğraflayan Arslan, yaz mevsiminde susuz kalan hayvanlara bir kap su vermeleri konusunda da vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ercan Topaç


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