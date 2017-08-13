Susic: “2-3 tane çok önemli pozisyonu golle sonuçlandıramadık”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Ligin ilk maçı, her zaman zor olan maçlardır. Maçın başında aslında maça iyi başladık. Çok önemli 2-3 pozisyonumuz var, golle sonuçlandıramadığımız. Hemen peşinden çabuk 2 gol yedik ve tabii motivasyonunuz düşüyor. Kasımpaşa’yı galibiyetinden dolayı kutluyorum. Bizim hedefimiz bundan sonra önümüzdeki haftada Bursaspor maçı. Yine zor bir maç. Oradan başarılı bir sonuçla dönmek istiyoruz” dedi.

“Bugün Remy’den yana tercihimizi kullandık”

Bir gazetecinin “Maçın sonlarında Alanyaspor taraftarı kaleci Haydar tezahüratları yaptı, bunun hakkındaki düşünceniz nedir?” sorusuna Susic, “Ben iki kaleciye de söyledim. Bugün Remy’den yana tercihimizi kullandık. Yarın ne olur ne biter bakacağız. Sonuçta iki profesyonel kaleci, hangisine görev verilirse yapmakla yükümlü” diye cevap verdi.

Erdal Anak