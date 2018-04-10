'Suskunlar' geri döndü!

Başrollerini Murat Yıldırım, Sarp Akkaya, Güven Murat Akpınar ve Aslı Enver’in paylaştığı Kuyudibi mahallesinde doğup büyüyen dört arkadaşın hikayesinin anlatıldığı Suskunlar, teve 2 ekranında yeniden izleyeci karşısına çıkacak

Suskunlar, cuma günü itibariyle hafta içi her akşam saat 22.45’te teve 2’de yayınlanmaya başlayacak.

SUSKUNLAR DİZİSİNİN KONUSU

Suskunlar, Tims Productions tarafından yapılan Türk televizyon dizisi. Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Hatice Memiş'in yaptığı dizinin senaryosunu Pınar Bulut ve Anıl Eke yazmıştır.Dizinin müzikleri ise Aytekin Ataş tarafından bestelenmiştir. Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım, Sarp Akkaya, Güven Murat Akpınar, Aslı Enver, Berk Hakman ve Pelin Akil oynamaktadır. İlk gösterimini 1 Mart 2012'de Show TV'de yapmıştır; yayınlanan ilk bölümü izleyenler ve eleştirmenlerden çoğunlukla olumlu eleştiriler almıştır. Dizi 21 Haziran 2012'de sezon finali yapmıştır.

2. sezon 6 Eylül 2012'de başlamıştır. Dizinin 2.sezon reytingleri ilk sezondaki başarısına oranla çok büyük bir düşüş yaşamıştır.Reytinglerin tekrar yükselmesi için dizinin günü pazar gününe alınmıştır.Ancak reytinglerde bir değişiklik olmamıştır.Dizi 2 Aralık 2012'de final bölümüyle ekrana veda etmiştir.

Dizide Kuyudibi Mahallesi'nde büyüyen, kardeş gibi olan Ecevit (Murat Yıldırım), Bilal (Sarp Akkaya), İbrahim (Güven Murat Akpınar) ve Zeki'nin (Tugay Mercan) çocukken yaptıkları masum bir hata sonucunda hapse girmelerini ve burada darp edilmelerinin, cinsel istismara uğramalarının ardından hayatlarının altüst oluşunu konu ediyor. Bu dört arkadaş, başlarına gelenleri unutacaklarına ve hatırlamamak adına bir daha birbirlerini görmeyeceklerine dair bir söz verirler. Ancak yıllar sonra içlerinden birinin suskunluğunu bozması ve ölmesiyle, bambaşka hayatlar yaşamakta olan bu dört eski arkadaştan kalan üç arkadaşı bir araya getirir. Bu üç delikanlı ve yanlarına aldıkları, çocuk çetelerinin vazgeçilmez elemanı Ahu'yla (Aslı Enver) birlikte geçmişte yaşadıklarının intikamını almaya karar verirler.