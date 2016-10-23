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Susuz Şelalesi turizme kazandırılacak

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikte su düşüşüne sahip olan Susuz Şelalesi Kars turizmine kazandırılacak.

Susuz Şelalesi turizme kazandırılacak

23 Ekim 2016 10:45

24 farklı kuş türüne ve çeşitli yaban hayvanına da ev sahipliği yapan Susuz Şelalesi, Susuz Kaymakamlığı’nca hazırlanan Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Serhat Kalkınma Ajansı’na (SERKA)’ya sunulan 465.325,43 TL. maliyetli “Susuz Şelalesi Seyir Terası Projesi”yle canlandırılacak.

Vali Rahmi Doğan’ın da yakından takip ettiği “Susuz Şelalesi Seyir Terası Projesi”nin 2017 yılında hayata geçirilmesiyle birlikte şelalenin Kars ve bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı misafirlerini, ağırlayan Susuz Şelalesi, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte şelale bölgesinde çevre düzenleme çalışmaları, mesire ve piknik alanları ile cam seyir terası yapılacak.

“Susuz Şelalesi’ni herkesin görmeli”
Öte yandan zaman zaman fırsat buldukça Susuz Şelalesine geldiğini ifade eden vatandaşlar, şelalenin turizme kazındırılmasının sevindirici olduğunu söylediler.

Susuz Şelalesi’nin her mevsim bir başka güzel olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Arkamızda Susuz Şelalesi, tüm doğal güzelliğiyle insanı büyülüyor. Herkesin buraya görmesini istiyorum. Özellikle kışın bir başka güzel oluyor” diyerek yerli ve yabancı turistleri Susuz Şelalesini görmeye devam ettiler.

AK Parti Kars Milletvekili ve Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da takip ettiği “Susuz Şelalesi Seyir Terası Projesi”nin 2017 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Projenin maliyeti ise 465.325.43 TL. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: Susuz Şelalesi


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