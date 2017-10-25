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Susuz’da yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Susuz’da yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Susuzda yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

25 Ekim 2017 17:11

Edinilen bilgilere göre, Susuz İlçesi Çamçavuş Köyü’ndeki bir inşaat şantiyesinde işçi olarak çalışan 7 kişi yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Arkadaşların durumundan şüphelenen şantiye çalışanları durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ekipleri, E.K., K.K., A.T., M.P., O.T., Y.K. ve M.A.’yı Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan 7 kişinin yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşıldı. Hastane de tedavi altınan 7 kişinin sağlıklarının iyi olduğu, tedavileri tamamlanan 7 kişinin daha sonra taburcu edildiği öğrenildi. 

Işık Çapanoğlu

 

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