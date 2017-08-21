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Susuzluk sorunu çeken üreticiden ilginç çözüm

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, baraj suyunun tükenmesi nedeniyle susuzluk sorunu ile karşı karşıya kalan üreticiler, ürettikleri çözümlerle susuzluk sorununu aşmaya çalışıyor. Erik bahçesinin içine karpuz eken bir üretici, deldiği karpuzların suyundan faydalanarak fidanlarını susuzluktan kurtardı.

Susuzluk sorunu çeken üreticiden ilginç çözüm

21 Ağustos 2017 11:43

Ödemiş'te baraj sularının tükenmesi nedeniyle susuzluk sorunu ile karşı karşıya kalan üretici, susuzluğa karşı çözüm üretmeye çalışıyor. Karpuzun para etmemesi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten İzmir Ödemişli üretici Hakan Balcılar, erik fidanlığındaki karpuzları delerek fidanların yanlarına yerleştirdi. Beydağ Barajı’nda su seviyesinin yüzde 5’ler seviyesinin altına düşmesi nedeniyle sulama sezonunun sona ermesi ile zor günler geçirdiklerini söyleyen Balcılar, “Erik fidanlarımız 1 yaşında. Henüz büyümedikleri için bu yıl tarlayı değerlendirip altlarına geç dönem karpuz ekimi yaptım. Karpuzdan bu yıl istediğimiz karşılığı alamadık. Masrafımızı zor kurtardık. Şu an alıcı da olmadığı için karpuzumuz tarlada kaldı. Üretici arkadaşımız Yusuf Şahan’ın önerisi ve desteği ile tarladaki karpuzları koparıp iki üç delik deldikten sonra erik fidanlarının arasına yerleştirdik. Böylece, hem damlama sulama yapmış hem de karpuzun mineralli suyundan da yararlanmış olacağız. Uygulama ile erik fidanlarımızın 10 gün boyunca bu şekilde sulanacağını umuyoruz. Fidanların köklerine yerleştirdiğimiz karpuzlar eridiğinde, tarlada kalmışsa diğer sağlam olanları da fidan diplerine yerleştireceğiz. Böyle zor günlerde bulduğumuz fikirle, hem karpuzu değerlendirmiş olduk hem de susuzluğa çözüm ürettik” dedi. 

Onur Şahan 

Etiketler: İzmir, susuzluk


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