Susuzluktan kayısı ağaçları ve ekinlerin kuruduğu iddiası

Çiftçilerden Mehmet Kavukçu, çok mağdur olduklarını ifade ederek, “Bahçemiz susuzluktan kurudu, burada 20 dönümlük alana yonca ektim, susuzluktan dolayı onlar da kurudu. Bu hangi vicdana sığar? Yetkililer bize yardım etsinler” ifadelerini kullandı. Dilek Mahalle Muhtarı Osman Karaavcı ise, sulama sorunundan Battalgazi Sulama Birliğinin sorumlu olduğunu ileri sürerek, “Susuzluktan dolayı vatandaşlarımızın birçok ağacı kurudu. Burası Battalgazi Sulama Birliğine aittir. Sulama Birliği bizimle ilgilenmiyor, millet perişan oldu. Sulama Birliği sakalardan talimat alıyor. Kimsenin vatandaşı mağdur etmeye hakkı yoktur. Sulama Birliği Başkanı derhal istifa etmelidir ve bu işi Büyükşehir Belediyesine bırakmalıdır. Ben de mahalle sakinlerim adına şehrimizin yöneticilerinden destek istiyorum” şeklinde konuştu.



Çiftçilerden Bekir Aslan da, Mahallede uzun süredir bir su sorunu olduğunu dile getirerek, “Ben Battalgazi Sulama Birliğine daha önce bu konuyu defalarca ilettim. Temmuz ayının ortasında olmamıza rağmen ben daha ilk sulmayı yapıyorum. Eğer ben kayısı hasadına başlayacağım bir dönmede daha ilk sulamayı yapıyorsam burada büyük bir su sorunu vardır. Battalgazi Sulama Birliği, belediyeler ve valiliğin bu sorunu kesinlikle çözmesi lazım” diye konuştu.