Şut çektiler ama gol atamadılar

FIFA Dünya Kupası heyecanı 14 Haziran'da grup maçlarıyla başladı. Büyük çekişmeye sahne olan bu müsabakalarda turnuvanın mutlak favorileri gösterilen takımlar ise rakipleri karşısında puan kayıpları yaşadı. Geride kalan 4 günde oynanan 11 müsabakada en fazla golü atan takım ev sahibi Rusya oldu. Dünya Kupası'nın açılış maçında Suudi Arabistan ile karşılaşan Ruslar, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cristiano Ronaldo'nun 3 golle yıldızlaştığı Portekiz-İspanya karşılaşması da 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

74 şuta sadece iki gol

2018 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin, Almanya ve Brezilya ise organizasyona puan kayıplarıyla başladı. Bu üç takımın bir başka ortak özelliği de şu ana kadar oynanan maçlarda rakip kaleye en fazla şut çeken ekipler olması.

D Grubu ilk maçında İzlanda ile karşılaşan Messi'li Arjantin, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Güne Amerika ülkesi, İzlanda kalesine 27 şut çekmesine rağmen gol bulmakta zorlandı.

2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya ise F Grubu'nda Meksika'nın rakibiydi. Güçlü kadrosuyla favori olarak çıktığı maçta Meksika'ya 1-0 yenilen Panzerler, 26 şut çektiği zorlu müsabakada beklenen o golü bir türlü atamadı.

Dün oynanan Brezilya-İsviçre mücadelesi de sürpriz sonucun çıktığı başka bir karşılaşmaydı. Neymar öncülüğünde kupayı kazanmayı hedefleyen Brezilya, E Grubu'ndaki ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Sambacılar, karşı kaleye tam 21 şut çekmesine rağmen sadece bir gol sevinci yaşayabildi.

Söz konusu karşılaşmalara baktığımızda bu üç takımın çektiği toplam şut sayısı 74, attıkları gol ise 2.

Uygar Aydın