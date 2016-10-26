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Süt dişleri daimi dişlerin geleceği için önemli

Uzmanlar, çocuklardaki süt dişlerinin arkadan gelecek daimi dişler için önemli olduğunu söyledi.

Süt dişleri daimi dişlerin geleceği için önemli

26 Ekim 2016 09:37

Diş Hekimi Metin Ayan, çocuklarda 12 ay gibi çok erken bir dönemde bile diş çürüğü görüldüğüne dikkat çekerek, “6-12 yaş arası dönemde çocukların ağızlarında hem süt dişi, hem de ömür boyu kullanılacak kalıcı dişleri vardır. Daimi ve süt dişin bir arada olması durumu olarak tanımladığımız mix dentisyon döneminde, hangisinin süt dişi, hangisinin daimi diş olduğu ebeveynler tarafından karıştırılır. Daimi dişteki çürük süt dişi zannedilip önemsenmezse daimi diş kaybı yaşanır“ dedi.

Ayan, erken dönem diş çürüğü olan çocuğun yaşadığı ağrıya bağlı beslenme bozukluğu, kilo kaybı ve gelişim ve konuşma bozukluğu ile karşı karşıla kalabildiğini söyledi. Süt dişlerinin yerine nasılsa yenisi gelecek diyerek ailelerin ihmalkâr olabildiğini belirten Metin Ayan, “Ebeveynler, ilk süt dişlerinin sürmesi ile birlikte çocuğun diş sağlığına yönelik tedbir almaya başlamalıdır. Bebeğin ilk dişleri yumuşak bir tülbentle temizlenmelidir. 1 yaş ile birlikte bebeğin ilk diş hekimi kontrolü başlamalı ve 6 ayda bir devam eden kontroller olmalıdır. 18 -24 ay ile birlikte çocuğun dişleri fırçalanmalıdır. 3 yaştan sonra uzman diş hekimi nezaretinde flor uygulaması yapılarak dişler koruma altına alınmalıdır” diye konuştu.

Abdullah Çibir

 

Etiketler: süt dişleri


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