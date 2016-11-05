Anadolu EXPO Canlı Hayvan Fuarı’nda araştırma sonuçlarını açıklayan Et ve Süt Kurumu Piyasa İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Ferda Yıldırım, Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılda 2-15 yaş arası nüfusunun 15 milyona ulaşacağını belirterek “Şu an piyasada arz fazlası olan sütü mutlaka çocuklarımıza ulaştırmalıyız” dedi.

Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde GL Platform tarafından düzenlenen ve 4. Ulusal Süt Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan Anadolu EXPO Canlı Hayvan Fuarı’ndaki “Süt Sektöründeki Yenileşim” konulu oturumda konuşan Yıldırım, gündemde “süt arzı fazlalığı” nedeniyle yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. OECD tarafından 2000 yılından itibaren 70 ülkede15 yaş grubunun katıldığı Uluslararası Öğrenci Başarısını Değerlendirme Çalışması (PISA) adı verilen sınavın yapıldığını belirten Yıldırım, “Bu sınav, çocukların matematik, fen okuryazarlık düzeyini ölçüyor. Türkiye bu sınavda başarı olarak maalesef en alt sıralarda yer alıyor. Seviye çok düşük. Bunun bilimsel bir açıklaması var mı diye detaylı bir araştırma yaptık” dedi. Çıkan sonucu değerlendiren Yıldırım şöyle devam etti: “Hayvansal protein tüketimiyle matematik zekâsının çok ciddi bir bağlantısı olduğu tespit edildi. Madem süt fazlalığından dem vuruyoruz neden iç tüketime yönelik daha fazla çalışma yapmıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Önümüzdeki 5 yılda 2-15 yaş arası nüfusunun 15 milyona ulaşacak. Büyük bir protein açığıyla karşı karşıya kalmamak için piyasada arz fazlası olan ve büyük bir protein deposu olan sütü mutlaka çocuklarımıza ulaştırmalıyız. Hem bir anne hem de bir tüketici olarak buna dikkat çekmek istiyorum. İç tüketim mutlaka artırılmalı”

Oturumun yöneticisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yetişemeyen de 1950’li yıllardan beri tüm dünyada okul sütü uygulamasının gerçekleştirildiğini, sütün zekâyı geliştirdiğinin bilinen bir gerçek olduğunu söyledi. Yetişemeyen, “Japonya’da 1970’li yıllarda okul sütü programının uygulanmasıyla ilkokuldaki çocukların hem okula devam oranında ciddi bir artış oldu hem de matematik notları epeyce yükseldi. Okul sütü tüm öğrencilerle buluşmalı, aileler süt tüketimine ayrı bir özen göstermeli” diye konuştu.

Öte yandan fuarın ikinci günü üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen firmaları açtığı stantlarda ise üreticilere yeni teknolojiler hakkında bilgi verdi. Fuar en verimli sığır yarışması ve açık artırma düve satışıyla devam edecek.