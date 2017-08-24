Süt izinleri, döner sermayeden kesilmeyecek

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını temsilen toplu sözleşmeye katılan Sağlık-Sen, geçmiş yıllardaki kazanımlarına ek yeni kazanımlara imza attı. İmzalanan mutabakat metnine göre, süt izni kullanan sağlık çalışanlarının döner sermayesinden kesinti yapılmayacak. Yine ayda 5, yılda 12 güne kadar olan senelik izinlerde de döner sermaye kesintisi yapılmayacak. Bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yaşlı, ağır engelli ve çocuklara hizmet veren yatılı kuruluşlarda görev yapanlara sosyal hizmet tazminatı olarak ilave 10 puan ek ödeme (101 TL) verilmesi de toplu sözleşmede kabul edildi.

Sağlık-Sen’in elde ettiği diğer toplu sözleşmeye kazanımları ise şu şekilde:

"663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin ayda 5 yılda 12 güne kadar olan yıllık izinlerinde ve süt izinlerinde ek ödemelerinden kesinti yapılmaması sağlandı. İcap nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi için düzenleme yapılacak. Yükseköğretim kurumlarındaki adaletsiz döner sermaye katsayıları ile ilgili çalışma yapılması ve neticelendirilmesi karara bağlandı. 112 çalışanlarının almak zorunda oldukları eğitimlerde geçen sürelerinde döner sermaye ek ödemelerinin eğitim alanlarda yılda 10 gün için, eğitimi verenlerde yılda 20 gün için özellikli birim katsayısı üzerinden değerlendirilmesi sağlandı. AFAD’a bağlı kamplardaki sağlık tesislerinde görev yapanların döner sermaye tavan oranlarının yüzde 200 olması sağlandı. Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde kampların dışındaki sağlık tesislerinde görev yapanların döner sermaye tavan oranlarının yüzde 180 olması sağlandı. Hastanede çalışan diş tabiplerinden hastane ortalamasının altında kalanların döner sermaye ek ödemelerinin hastane ortalaması üzerinden ödenmesi sağlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışanların dini bayramlardaki nöbet ücretlerinin günlük 5, haftalık 14 saate çıkarılması sağlandı.

İmzalanan genel toplu sözleşmeye göre ise; bütün kamu görevlileri 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı içinse yüzde 5 oranında zam alacak. Buna göre 2018 yılı kümülatif zam oranı yüzde 7,20; 2019 yılı kümülatif zam oranı da yüzde 9,20 oldu. 6 aylık enflasyon oranı, 6 aylık yüzdelik zam oranından fazla çıkarsa, enflasyon farkı ödenecek."