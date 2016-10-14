Edinilen bilgiye göre, 19 gün önce İnebolu’dan Bozkurt’a anneannesini ziyarete giden 4 yaşındaki Ömer Bora, Bozkurt’a bağlı Koşmapınar köyünde oyun oynadığı esnada kaynayan süt kazanının içine düştü. Vücudunun büyük bir kısmı yanan küçük çocuk, ailesi tarafından Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bora, burada bir süre tedavi altında tutulduktan sonra Ankara Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Ankara’da 19 gündür yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnebolu’da bir nalburda çalışan İsmail Bora’nın oğlu olduğu öğrenilen Ömer Bora, memleketi İnebolu'ya götürülerek Aktaş köyünde gözyaşları arasında defnedildi.

Vedat Yunus İkizoğlu