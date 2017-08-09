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Süt tankeri ile cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde süt tankeri ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Süt tankeri ile cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

09 Ağustos 2017 22:22

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Acıpayam ilçesi Karahöyük Avşarı Mahallesi girişinde, Denizli-Burdur Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Bülent Duru idaresindeki HDH GB 289 Almanya plakalı cip, Acıpayam istikametinden Burdur’a giderken, karşı yönden gelen Mustafa Cingöz idaresindeki 32 DN 549 plakalı süt tankeri ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise haber verdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, cipin ön kısımda oturan Mevlüt Duru’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Bülent Duru ile araçta yer alan Süleyman Kaymak, Ufuk Kaymak, Şaban Yıldız ve süt tankeri şoförü Mustafa Cingöz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Süleyman Kaymak, Ufuk Kaymak ve Bülent Duru'nun sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, ölen Mevlüt Duru'nun cesedini çıkardı. Duru'nun cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Acıpayam, Denizli


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