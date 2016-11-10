Edinilen bilgiye göre kaza; Allahdiyen Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Kurt (28) yönetimindeki 35 ZOV 62 plakalı süt tankeri, sürücüsü virajı alamayınca, Metin Gürdoğan’a ait villanın bahçesine uçtu. Kazada tanker şoförü Kurt yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Büyük bir gürültü duyduklarını belirten Gürdoğan, dışarı çıktıklarında villanın bahçesine uçmuş boş süt tankeri ile karşılaştıklarını söyledi.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Behzat Akcan