Süt ve süt ürünleri istatistikleri açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.

Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 113 bin 766 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 121 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 266 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 arttı.

Yoğurt üretimi 94 bin 370 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 azaldı. Ayran üretimi ise 51 bin 83 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı.