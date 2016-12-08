Cumhurbaşkanının çağrısıyla döviz bürosunun yolunu tuttuğunu söyleyen esnaf emeklisi Ağagürbüz, “Cumhurbaşkanımızın sözünü tutalım. Sütçü İmam'ın torunları bacılarım, kardeşlerim dolarlarınızı, eurolarınızı gelin Türk parasına çevirin. Dönüştürdüğünüz paralarla gidin altın alın, arazi satın alın yatırım yapın. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey Cumhurbaşkanımızı hatırlatıyor. Durmak yok yola devam kardeşlerim. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Önce Allah'a sonra da Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu dolarları bozduruyorum. Bana bunların gereği yok paranın hası Türk lirasıdır“ dedi.

Çağrı Solak