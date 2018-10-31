SUTHER Başkanı Necati Göksu: "Susamda gümrük vergisinin sıfırlanması fiyatları ucuzlatacak"

Tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması kararı gıda sektöründe olumlu karşılandı. Susam Tahin Helva Reçel İmalatçıları Derneği (SUTHER) Başkanı Necati Göksu, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Cumhurbaşkanlığının susam ithalatında gümrük vergilerini sıfırlayan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararının, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlanan vergi avantajıyla sektör rahat bir nefes alacak" dedi.

"Susam kullanılan tüm ürünlere yakın zamanda indirim gelecek"

Helva, tahin, simit başta olmak üzere susam kullanılan tüm ürünlerde yakın zamanda indirim geleceği bilgisini veren Göksu, "Artan kur baskısı ve gümrük vergileri nedeniyle zor günler geçiren sektörümüz bu karar ile ciddi bir rahatlama yaşayacaktır. Uzun zamandır merakla beklediğimiz bu karardan dolayı yetkililere sektörümüz adına teşekkür ederiz. Üretici firmaların susam mamülleri kullanılan ürünlerde yüzde 10-12 arasında indirim uygulaması hem tüketiciye olumlu yansıyacak hem de enflasyonla mücadele alanında önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

İthal susam fiyatları düşecek

Bu kararla ithal edilen susam fiyatlarının 13 TL'den 12 TL'ye ineceğini ve bu maliyet düşüşünün tüketiciye yansıyacağını dile getiren Göksu, "Susam kullanan 2000'den fazla ürün bu karardan olumlu etkilenecek" ifadelerini kullandı.