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Sütlüoğlu’nun acı günü

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun annesi Elmas Sütlüoğlu hayatını kaybetti.

Sütlüoğlunun acı günü

18 Eylül 2016 10:50

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun annesi Elmas Sütlüoğlu (87) geçtiğimiz gün Ardeşen ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Sütlüoğlu’nun ilerleyen yaşına rağmen geçtiğimiz güne kadar ciddi bir sağlık sonunu bulunmadığı öğrenildi. Annesinin vefat haberini İran’da alan Sütlüoğlu’nun programlarını iptal ederek Türkiye’ye döndüğü öğrenildi. Elmas Sütlüoğlu’nun Pazartesi günü Ardeşen Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilmesi planlanıyor. 

Göktürk Fırat

Etiketler: Elmas Sütlüoğlu, imdat sütlüoğlu


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