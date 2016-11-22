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Suuçtu Şelalesi’nde sonbahar büyüsü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, doğal güzelliğiyle bilinen Suuçtu Şelalesi sonbaharın son demlerinde renk cümbüşüyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Suuçtu Şelalesinde sonbahar büyüsü

22 Kasım 2016 09:57

Mustafakemalpaşa’ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan ve 38 metre yükseklikten dökülen doğa harikası şelale, ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Sonbahar ile orman içi patika yolların yanı sıra Suuçtu Şelalesi’nden akan suyla buluşan kırmızı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen yerli ve yabancı turistler ise onlarca tonu içerisinde barındıran yapraklar içinde yürüyüş yaparken fotoğrafçılar da o anları ölümsüzleştiriyor. Doğa fotoğrafçısı Yakup Altan. "Sonbaharın son günlerinde bu eşsiz manzaraya tanıklık ediyoruz. Burada sonbaharın her tonunu görmek mümkün, özellikle fotoğrafseverleri Suuçtu Şelalesine davet ediyorum" dedi.

Zafer Peker

Etiketler: suuçtu şelalesi


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