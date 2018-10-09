İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

 Konsolosluğun arka kapısında konsolosluk görevlisinin kapıda karşıladığı 3 kişi yaklaşık 20 dakika burada kaldıktan sonra Konsolosluktan ayrıldı. 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde lüks bir araç girdi. Otoparka giren araç daha sonra buradan ayrıldı. Öte yandan Konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi girdi. Konsolosluk görevlisinin kapıda karşıladığı 3 kişi yaklaşık 20 dakika burada kaldıktan sonra Konsolosluk binasından ayrıldı.  

Selim Bayraktar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.