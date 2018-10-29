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Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi

Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi
Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan arasındaki görüşme başladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girip bir daha çıkmamasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki ülkenin başsavcısının görüşmesi başladı. Görüşme öncesi sabah erken saatler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, soruşturmayı yürüten Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ve savcı İsmet Bozkurt ile bir araya geldi. 

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb'in saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelmesinin ardından heyetler arası görüşme başladı. 

Öte yandan heyetin adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının protokol kapısında görüntü alınmasına müsaade edilmedi. 

Yusuf Melikoğlu - Oğuzcan Yazar - Bera Nur Çam
 

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