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Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisini geri çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Perşembe günü Suudi Arabistan’ın dış politikalarını eleştirmesi ve eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasından Riyad yönetimini sorumlu tutmasına karşılık Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisi'ni 'istişare' maksatlı olarak geri çağırdı.

Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisini geri çağırdı

18 Kasım 2017 10:25

Almanya’nın Riyad Büyükelçiline nota veren Saudi yönetimi 'bu çirkin ve haksız açıklamalar' üzerine Berlin Büyükelçisini 'istişare' amaçlı çağırma kararı aldığını açıklayarak, "Suudi Arabistan, yanlış bilgilere dayanan bu gibi rastgele açıklamaların, terör ve aşırıcılıkla mücadelede ve bölgede istikrarın desteklenmesi konusunda güçlü bir müttefik sayılan dost Almanya hükümetini temsil etmediğini düşünüyor" ifadesini kullandı.

Hariri, Fransa'ya gidiyor

Lübnan’ın istfa eden başbakanı Saad Hariri ailesi ile birlikte Paris'e gitmek için özel bir uçakla yola çıktı.

Hariri’nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştükten sora Lübnan’ın başkenti Beyrut’a dönmeden önce bazı Arap ülkelerinin başkentlerini ziyaret etmesinin beklendiği kaydedildi. Hariri’nin Paris’e gitmesinin Lübnan krizinde yeni bir safhaya geçildiği yorumları yapıldı.

Diğer taraftan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Hariri’nin Suudi Arabistan tarafından kendi isteği dışında tutulduğunu söylemesi üzerine Suudi Arabistan Berlin Temsilcisini geri çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Lübnanlı mevkidaşı ile yaptığı bir basın konferansında Hariri’nin Suudi Arabistan’da kendi isteği dışında tutulduğunu söyledi. 

Mehmet Koca 

 

 

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