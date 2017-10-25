Diğer
Kategoriler

Suudi Arabistan: 'Ilımlı bir İslam ülkesine dönüyoruz'

Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün’ü de kapsayan Neom adlı bir bölge kurmaya hazırlanıyor. Haberi duyuran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “Tüm dinlere ve dünyaya açık ılımlı bir İslam ülkesine dönüyoruz” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan: Ilımlı bir İslam ülkesine dönüyoruz

25 Ekim 2017 12:14

Kısa süre önce kadınların araba kullanabilmelerinin önünü açan Suudi Arabistan, Neom adlı yeni bir bölge kurmaya hazırlanıyor. Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı kapsayacak yeni bölge iş, endüstri ve yaşam bölgesi olmaya aday. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman katıldığı ekonomik forumunda “Vision 2030” planlarını duyurarak, 500 milyar dolarlık yeni bir şehir ve ticaret bölgesi inşa etme planlarının olduğunu açıkladı. Selman verdiği kritik mesajlarda, “Daha önce olduğumuz yere, tüm dinlere ve dünyaya açık ılımlı bir İslam ülkesine dönüyoruz” dedi.

Ülkenin yeni vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan genç devlet adamı, Neom’un detaylarını da dile getirdi. Prens Selman, kuzeybatıda Mısır ve Ürdün'e uzanan 26 bin 500 kilometre karelik Neom bölgesinin geliştirileceğini söyledi. Selman, ülkesini petrol gelirlerindeki bağımlılıktan uzaklaştırmak için bu bölgeye 500 milyar dolarlık yeni bir şehir ve ticaret bölgesi inşa etme planlarının olduğunu dile getirdi. Bölge, gıda ve enerji teknolojisi olmak üzere dokuz sektör üzerinde yoğunlaşacak.

Öte yandan, Suudi Arabistan son aylarda muhafazakar krallığı modernleştirmeye yönelik bir dizi reform başlattı. Kral Selman, geçtiğimiz aylarda kadınlara ilk kez araba kullanmak için izin veren bir kararname yayınladı. Ardından Körfez'deki 50 adayı ve Kızıl Deniz'deki diğer siteleri lüks tatil beldeleri haline getirmek için kapsamlı bir turizm geliştirme projesi başlattı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç