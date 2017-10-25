Suudi Arabistan: 'Ilımlı bir İslam ülkesine dönüyoruz'

Kısa süre önce kadınların araba kullanabilmelerinin önünü açan Suudi Arabistan, Neom adlı yeni bir bölge kurmaya hazırlanıyor. Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı kapsayacak yeni bölge iş, endüstri ve yaşam bölgesi olmaya aday. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman katıldığı ekonomik forumunda “Vision 2030” planlarını duyurarak, 500 milyar dolarlık yeni bir şehir ve ticaret bölgesi inşa etme planlarının olduğunu açıkladı. Selman verdiği kritik mesajlarda, “Daha önce olduğumuz yere, tüm dinlere ve dünyaya açık ılımlı bir İslam ülkesine dönüyoruz” dedi.

Ülkenin yeni vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan genç devlet adamı, Neom’un detaylarını da dile getirdi. Prens Selman, kuzeybatıda Mısır ve Ürdün'e uzanan 26 bin 500 kilometre karelik Neom bölgesinin geliştirileceğini söyledi. Selman, ülkesini petrol gelirlerindeki bağımlılıktan uzaklaştırmak için bu bölgeye 500 milyar dolarlık yeni bir şehir ve ticaret bölgesi inşa etme planlarının olduğunu dile getirdi. Bölge, gıda ve enerji teknolojisi olmak üzere dokuz sektör üzerinde yoğunlaşacak.

Öte yandan, Suudi Arabistan son aylarda muhafazakar krallığı modernleştirmeye yönelik bir dizi reform başlattı. Kral Selman, geçtiğimiz aylarda kadınlara ilk kez araba kullanmak için izin veren bir kararname yayınladı. Ardından Körfez'deki 50 adayı ve Kızıl Deniz'deki diğer siteleri lüks tatil beldeleri haline getirmek için kapsamlı bir turizm geliştirme projesi başlattı.