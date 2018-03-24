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Suudi Arabistan İsrail’e hava sahasını açtı

Suudi Arabistan ilk defa, İsrail’in ticari uçuşlarına hava sahasını açtı.

Suudi Arabistan İsraile hava sahasını açtı

24 Mart 2018 14:31

Air India hava yollarının, İsrail’den kalkan ticari uçağı Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak 70 yıldır İsral’den gelen ve İsrail’e yönelik uçuşlara Suudi Arabistan’ın hava sahasını kullanma yasağını bitirdi. Bu durumun İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin düzelmeye başladığının işareti olarak kabul edildi. Suudi Arabistan’nın İsrail uçaklarına hava sahasını açmasının iki ülke arasında dramatik bir değişiklik olduğu kaydedildi. 

Suudi Arabistan İsrail ve El Al bayrağı taşıyan hava yolu firmasını tanımıyordu. El Al’ın Suudi Arabistan hava sahasını kullanamaması sebebiyle başka bir rotada yapacağı seyahati saatlerce uzatabiliyordu. 

El Al problemin çözülmesi için, bir havayolu sanayi lobi grubu olan Milletlerarası Hava Taşıma Derneğine müracaat ederek Suudi Arabistan hava sahasına girmesi için yardım istemişti. 

İsrail Turizm Bakanı, Hindistan Hava Yollarına da Singapur ve Filipin Hava Yolları gibi rota oluşturmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.  

Jeries Bassier

 

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