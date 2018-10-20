Suudi Arabistan: 'Kaşıkçı konsoloslukta çıkan arbedede öldü'

Suudi Arabistan yönetimi gece yarısı, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıkladı. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "Kaşıkçı konsoloslukta çıkan arbedede öldü. Soruşturmalar hala devam ediyor. 18 kişi gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı. Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan arbede ve yumruklu kavga sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeninin nerede olduğuna ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan İstihbarat Şefi Ahmed Al-Assiri ile Kraliyet Mahkemesi Danışmanı Saud al-Qahtani'nin görevinden alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kral Selman dün gece gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü duyurdu. Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu kaydedildi.

Türkiye'ye teşekkür

Suudi Arabistan, Türk istihbarat uzmanlarının paylaştığı Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayına karışan 15 kişilik istihbarat timinin, soruşturmanın neticelendirilmesine yardımcı olduğunu belirtilerek Türkiye'ye teşekkür etti.

İlk açıklama Sanders'tan

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin, "Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yakından takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Trump: "Kendi değerlendirmemiz henüz bitmedi. Yumruk kavgasının olduğuna dair bir teori var"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklamasının güvenilir olduğunu açıkladı. Trump, "Ancak kendi değerlendirmemiz henüz bitmedi. Yumruk kavgasının olduğuna dair bir teori var. Tam raporu alacağız. Çok sayıda kişi tutuklandı. İlk adım için iyi bir şey. Kongreyle birlikte çalışıyoruz. Bir yaptırım olacaksa pek çok işin iptali anlamına gelir bu. İran'a karşı onlarla birlikte denge sağlıyoruz. Çok iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Çözülecektir bu. Şunu söylemeliyim ki müttefikliğimiz var onlarla. Çok üzücü bir olay" açıklamasını yaptı. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra kararlarını açıklayacaklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.