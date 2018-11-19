Suudi Arabistan Kralı, Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk kez konuştu

Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk defa konuştu. Riyad'da gerçekleştirilen Şura Konseyi'nde konuşan Kral Abdülaziz, başta Yemen olmak üzere sıkıntılı ve çatışmalı olan Suriye, Filistin ve Irak ülkelerindeki istikrar ve barışın sağlanması için çağrı yaptı. Kral Selman, "Yemen'e müdahalemiz zorunlu ve gerekli bir seçenekti. Yemen halkını İran destekli Husilere karşı korumaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Kral Selman, İran'ın bölgede bulunan ülkelere iç meselelerine karıştığını ve terörü desteklediğini iddia ederek İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'deki siyasi çözümün önemine de değinen Kral Selman, "Suriye'nin krizinden çıkması ve mültecilerin dönmesi için siyasi çözümü destekliyoruz” diye konuştu.