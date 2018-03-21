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Suudi Arabistan ve ABD, İran’a karşı ittifakta anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı Beyaz Saray’da ağırladı. Suudi Arabistan ile ABD arasında 12.5 milyar dolarlık silah alımı sözleşmesi imzalanması ve İran ana gündem maddesini oluşturdu.

Suudi Arabistan ve ABD, İrana karşı ittifakta anlaştı

21 Mart 2018 00:52

ABD Başkanı Trump, ılımlılık çağrıları nedeniyle Prens Muhammed'e övgüler yağdırdı. Salman’ı, ABD’nin ve Suudi Arabistan’ın gelecekte “birçok şeyi” birlikte ele alabilecekleri lider olduğunu belirten Trump, milletler arasındaki ilişkinin eski Başkan Barack Obama'nın görev süresi boyunca gergin olduğunu, ancak kendisi ve Veliaht Prensin kısa sürede çok iyi arkadaş olduklarını söyledi. Trump, “ABD'nin terörizmin finansmanı için sıfır tolerans taşımaktadır. Suudi Arabistan'ın bu fonu kesmek için çok sıkı çalıştığını görüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, füzeler, uçaklar ve tüm askeri teçhizat söz konusu olduğunda, teknoloji ve ekipmanın kalitesi açısından hiç kimse bizim seviyemizde değildir. Suudi Arabistan’da bunu takdir etmektedir” dedi.
Trump-Salman görüşmesinde İran nükleer anlaşmasının geleceği de görüşüldü. Nükleer anlaşmayı öldürmek için adımlar atabileceğini öneren Trump, İran’ın dünya için tehdit olduğunu ileri sürdü.
İngilizce konuşan ve ABD'deki önemli Suudi yatırımlarına işaret eden Prens Muhammed, her iki ülkenin gelecekte birçok şeyi birlikte çözebileceğini söyledi. 

32 yaşındaki Veliaht Prens, ABD'de kalacağı üç hafta boyunca, New York, Teksas, San Francisco ve Los Angeles temaslarda bulunacak.  

Candemir Sarı
 

 

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