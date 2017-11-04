Suudi Arabistan'a balistik füze ile saldırı!

Yemen Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının Yemen yapımı ve uzun menzilli Burqan 2H adlı balistik füze kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyon başarılı oldu. Suudi Arabistan'ın kalbi sallandı" ifadeleri kullanıldı.

Husilerin sözcüsü Muhammed AbdulSalam, "Yemen'e saldıran ülkeler, balistik füzelerimizden korunamayacak" açıklamasını yaptı.

Kral Halid Uluslararası Havaalanı'nın resmi Twitter hesabından ise “Her şeyin yolunda gittiği, seferlerin tam zamanlı gerçekleştirileceği" açıklaması yapıldı.