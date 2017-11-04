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Suudi Arabistan'a balistik füze ile saldırı!

Yemen'de faaliyet gösteren Husiler, Kral Halid Uluslararası Havaalanı yakınlarında balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, El-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada füze saldırısının başarılı bir şekilde engellendiğini bildirdi.

Suudi Arabistana balistik füze ile saldırı!

04 Kasım 2017 23:10
Husiler, Suudi Arabistan'a balistik füzeyle saldırdı - Tıkla İzle

Yemen Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının Yemen yapımı ve uzun menzilli Burqan 2H adlı balistik füze kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyon başarılı oldu. Suudi Arabistan'ın kalbi sallandı" ifadeleri kullanıldı.

Husilerin sözcüsü Muhammed AbdulSalam, "Yemen'e saldıran ülkeler, balistik füzelerimizden korunamayacak" açıklamasını yaptı.

Kral Halid Uluslararası Havaalanı'nın resmi Twitter hesabından ise “Her şeyin yolunda gittiği, seferlerin tam zamanlı gerçekleştirileceği" açıklaması yapıldı.

Etiketler: Muhammed AbdulSalam

 

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