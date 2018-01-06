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Suudi Arabistan’da 11 prens gözaltına alındı

Suudi Arabistan’da eylem yapan 11 prensin gözaltına alındığı iddia edildi.

Suudi Arabistanda 11 prens gözaltına alındı

06 Ocak 2018 13:44

Gözaltına alınan 11 prensin Riyad’da Kraliyet Sarayı önünde protesto gösterisi düzenlediği açıklandı. Suudi Arabistan’da 11 prensin, kemer sıkma tedbirlerine karşı Kraliyet Sarayı önünde toplandığı iddia edildi.

Ayrıca prenslerin su ve elektrik faturalarının artık devlet tarafından ödenmemesini öngören kararnamenin geri çekilmesini istedikleri ileri sürüldü.

11 prensin, gözaltına alınan diğer prenslerin de serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesini istedikleri belirtildi. Gözaltına alınan prenslerin isimleri ise henüz açıklanmadı.

 

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