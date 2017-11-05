Suudi Arabistan’da 11 prense gözaltı

Yemen’den Suudi Arabistan’a dün akşam saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından sıcak saatler yaşandı. Saldırı, Suudi Arabistan tarafından önlenirken, saldırıdan kısa bir süre sonra Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab Bin Abdulaziz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah Sultan ile Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih görevden alındı. Fakih’in yerine K-Muhsmmed Al-Twaihri, Abdullah’ın yerine Prens Halid bin Ayyaf getirildi.

Yaşanan sıcak saatler devam ederken Kral Selman bin Abdulaziz yolsuzlukla mücadeleye yönelik kararlar aldı. Kraliyet Kararnamesine göre rüşvet ve yolsuzluğa bulaşan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına ve araştırmaların yürütülmesi için komisyon kurulmasına karar verildi. Komisyonun aldığı karalar kapsamında şüpheliler yurt dışına çıkamayacak, bankadaki paralarına el konulacak.

Daha sonra ise 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda eski bakan gözaltına alındı. Gözaltıların ise geçtiğimiz günlerde “Ilımlı İslam’a dönüyoruz diyerek” bir anda dikkatleri üzerine çeken Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın başkanlığındaki Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Gözaltına alınanların isimleri ise henüz açıklanmazken, bu isimlerin neyle suçlandığı da net değil. Ancak Suudi yayın kuruluşu Al Arabiya, 2009 yılında gerçekleşen Cidde su baskını ve 2012 yılındaki Mers virüsü ile ilgili yeni soruşturmalar açıldığını duyurdu.