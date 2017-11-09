Suudi Arabistan'da 208 kişi gözaltında

Suudi Arabistan'da Cumartesi günü başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda iş adamı gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar 208 kişinin sorgulandığını duyurdu. Başsavcı el Mucib açıklamasında en az 100 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığını bildirdi. Sorgulanan 208 kişiden 7'sinin serbest bırakıldığını söyleyen Savcı, 201 kişiye gözaltının devam ettiğini dile getirdi. Tahmini olarak bin 700 banka hesabının da dondurulduğu öğrenildi. Mucib, ticari hesapların dondurulmadan etkilenmeyeceğini yalnızca bireysel hesapların doldurulduğunu sözlerine ekledi.

Başsavcı Mucib "mahremiyet"gerekçesiyle sorgulanan kişilerin isimlerini ise açıklamadı.

Öte yandan, Kral Selman Bin Abdülaziz'in 30 yeni yargıç atadığı, 26 yargıcı da terfi ettirdiği kaydedildi.