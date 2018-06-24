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Suudi Arabistan’da kadınlar ilk kez trafiğe çıktı

Suudi Arabistan’da kadınlar, yasağın kaldırılarak araç kullanma izninin yürürlüğe girmesinin ardından dün gece ilk kez trafiğe çıktı.

Suudi Arabistanda kadınlar ilk kez trafiğe çıktı

24 Haziran 2018 12:27

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Eylül'de yayımladığı kararnameyle yasağı kaldırmasıyla kadınların 24 Haziran itibariyle trafiğe çıkabileceği onaylanmıştı. Kararın yürürlüğe girmesiyle ehliyetini alan Suudi kadınlar, dün gece yarısı ilk kez trafiğe çıktı. Trafikte araç kullanan kadınlar, bu yasağın değişime işaret ettiğini belirtirken, bazı kadınlar ise araç kullanmayı tercih etmediklerini söyledi. 

Kararın kaldırılmasının ekonomide olumlu gelişmeleri getireceği düşünülürken, ülkede otomobil satışlarında artış bekleniyor. Otomobil şirketlerinin satışları arttırmak için kadınlara yönelik reklamlar ürettiği ülkede, kadınlar için pembe tabelalı özel otoparklar açıldı. 

Yabancı ülkelerden daha önce sürücü ehliyeti almış olan Suudi kadınlar, ehliyetlerinin ülkede de onaylanmasıyla kullanmaya başladı. Daha önce ehliyet almamış olanlar ise devlet okullarında eğitim alarak, ehliyet almaya hak kazanıyor. Suudi Arabistan’da 2020’ye kadar yaklaşık 3 milyon kadının trafiğe çıkması bekleniyor.
Uluslararası Af Örgütü, yasağın kaldırılmasını "doğru yönde küçük bir adım" olarak nitelendirirken, kadınlara karşı ayrımcılığa yol açan diğer uygulamalara da son verilmesi çağrısında bulundu.  

 

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