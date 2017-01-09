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Suudi Arabistan'da polis iki canlı bombayı böyle etkisiz hale getirdi

Suudi Arabistan'ın başkenti Rıyad'da DEAŞ'lı iki canlı bombanın yerini tespit eden polis, bölgeye operasyon düzenledi. Polis memuru teslim olun çağrısına uymayıp intihar yelekleriyle ateş açan 2 teröristi böyle etkisiz hale getirdi.

Suudi Arabistanda polis iki canlı bombayı böyle etkisiz hale getirdi

09 Ocak 2017 20:01
Suudi Arabistan'da polis iki canlı bombayı böyle etkisiz hale getirdi - Tıkla İzle

Riyad'da polis ekipleri, bir çok saldırının adı geçen 2 teröristtin yerini tespit etti. Tespit edilen yere operasyon düzenleyen polis, teröristlere 'Teslim olun' çağrısında bulundu. Çağrıya aldırış etmeyen teröristler intihar yeleklerini giyerek, ağır silahlarla ateş açmaya başladı. O sırada elindeki tabancayla teröristlere tek başına ateş açan polis, 2 teröristi de etkisiz hale getirdi. 

Arananlar listesindeki 2 DEAŞ'lıyı öldüren polis olayda yaralanırken, verdiği mücadele nedeniyle ülkesinde kahraman ilan edildi. 

Etiketler: DEAŞ, etkisiz hale getirdi, iki canlı bomba, polis, riyad, suudi arabistan


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