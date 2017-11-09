Suudi Arabistan’da prens ve iş adamlarının 800 milyar dolarına el konuyor

Petrol fiyatındaki düşüş sebebiyle Suudi Arabistan hükumeti verilerine göre, 2014’de 730 milyar dolar olan döviz rezervinin Ağustos ayında 487 milyar 600 milyon dolara düştüğü, bu yüzden hükümletin uluslararası bono piyasasından borç almak zorunda kaldığı belirtildi. Veliaht Prens Muhammet bin Selman’ın yatırım planlarını finanse etmek için nakde ihtiyacı olduğu belirtildi.

Danışma Grubu Eurasia Group, ekonominin iyileştirilmesi için ek gelire ihtiyaç duyulduğu ve bu maksatla da gözaltına alınması muhtemel olan diğer iş adamlarından ekonomiye destek istenmesi konusunda görüşmeler yapılabileceğini ileri sürdü. Suudi Arabistan'ın, Cumartesi günü başlattığı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prensler ile iş adamlarının 800 milyar doları bulan mal varlıklarına el koymayı amaçladığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gözaltına aldırttığı prens, bakan ve iş adamlarının sayısının 60’ı bulduğu kaydedildi. Suudi Arabistan Merkez Bankası, tutukluların sorgulamasını yürüten savcılığın isteğiyle bu kişilerin banka hesaplarının dondurulduğunu açıkladı.

Muhammed bin Selman, ekonomisi petrole dayanan ülkenin uzun dönemli üst seviyeli yolsuzluğun düzeltilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın yolsuzlukla toplandığı iddia edilen 800 milyar dolar değerindeki 3 trilyon riyale el konarak devlet hazinesine aktaracağı iddia ediliyor.

Suudi hükumetine yakın bir kaynağın, bu miktardaki bir tutarın bir kısmının devlet hazinesine aktarmasının dahi ekonomiye faydalı olacağını söylediği kaydedildi.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macit el-Kasabi, yolsuzluk soruşturmasının özel sektöre uzanmayacağını belirterek süren iş projelerinin etkilenmeyeceğini açıkladı. Suudi Arabistan Merkez Bankası şirket hesaplarına dokunulmadığını, şahsi hesapların dondurulduğunu belirterek bankalar ve firmaların işlerinin normal devam ettiğini açıkladı. Merkez Bankası, bankalara yüzlerce kişinin isminin bulunduğu bir liste göndererek soruşturmanın devam ettiği sürece bu kişilerin hesaplarının dondurulmasını istedi.

Soruşturma kapsamında yolsuzluğa ismi karışan kişilerle bağlantısı bulunan yüzlerce prens ve çok sayıda kişinin önlem olarak yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi. Hükumet, Suudi ailesinin öne çıkan isimlerinden, Apple, Twitter ve Citigroup’un hissedarlarından olan Prens Al Velid bin Talal olmak üzere gözaltına alınan kişilerin isimlerini resmi olarak açıklamadı. Al Velid bin Talal para aklama, rüşvet ve gasp suçlamaları ile karşı karşıya bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında Suudi Arabistan'ın İnşaat devi Bin Laden’in Başkanı Bekr bin Laden’in de bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan bazı öne çıkan kişiler ve servetleri şöyle:

"Laden İnşaat Grubunun Başkanı Bekr bin Ladin: 7 milyar dolar

MBC medya grubunun sahibi Velid el İbrahim: 6 milyar dolar

Eski Maliye Bakanı İbrahim el Asaf: 390 milyon dolar

Dallah Al Baraka Grup, Salih Abdullah Kamil: 2.2 milyar dolar

Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih: 470 milyon dolar

El Dabbah Grup Başkanı Emir El Dabbah: 1.5 milyar dolar

Muhammed bin Nayif: 6 milyar dolar , Veliaht Prenslikten ayrıldı Panama belgelerinde ismi geçiyor.

Kindom Holding’in sahibi Al Velid binTalal: 16.8 milyar dolar

Milli Muhafaza Bakanlığından azledilen Miteb bin Abdullah: 100 milyon dolar".