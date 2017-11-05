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'Suudi Arabistan'da prensler gözaltına alındı' iddiası

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, füze saldırısı sonrası hükümette ve silahlı kuvvetlerde revizyona gitti. Ülkede rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için komisyon kurulmasını kararlaştıran Kral Selman bin Abdulaziz’in ciddi yaptırım kararları aldığı kaydedildi. Ayrıca sıcak gelişmelerin yaşandığı ülkede bazı prenslerin gözaltına alındığı iddia edildi.

Suudi Arabistanda prensler gözaltına alındı iddiası

05 Kasım 2017 00:51

Yemen'den, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından ülkede hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in kraliyet kararnameleri yayımlayarak kabinede revizyona gittiği kaydedildi. Kraliyet kararnameleriyle Suudi Arabistan’da Kraliyet Muhafızları, Ekonomi ve Planlama bakanları ile Deniz Kuvvetleri Komutanı değiştirildi.

Ayrıca ülkede rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun kurulması kararlaştırılarak ciddi yaptırımların olacağı bildirildi. Komisyonun, kişi, kurum ve kuruluş yetkilileri hakkında gerekli incelemeleri yapma yetkisinin bulunduğu, yapılan araştırmalar neticesinde yolsuzluk yaptığı kesinleşenlerin mal varlıklarını dondurma, haklarında gözaltı kararı verme ve yurtdışı çıkış yasağı koyma yetkilerinin olacağı kaydedildi. 

 

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