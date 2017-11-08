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Suudi Arabistan’da yolsuzluk gözaltısında ikinci dalga

Suudi Arabistan’da yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga gözaltıların başladığı öğrenildi.

Suudi Arabistanda yolsuzluk gözaltısında ikinci dalga

08 Kasım 2017 14:51

Suudi Arabistan’da Cumartesi günü başlayan yolsuzluk soruşturmasında kapsamında 11 Prens, görevdeki 4 bakan ve çok sayıda iş adamı gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga gözaltıların başladığı öğrenildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, görevi kötüye kullandığı ifade edilen isimlerin gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan, Suudi Arabistan’da Cumartesi başlatılan yolsuzluk operasyonları kapsamında 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda üst düzey görevli gözaltına alınmıştı. Cumartesi günü Prens Muhammed Başkanlığında kurulan yeni yolsuzlukla mücadele komitesi kurulmasının ardından gözaltına alınanlarla alakalı bir adım atıldı operasyon kapsamında gözaltına alınanların banka hesaplarının dondurulacağı bildirilmişti. Telekomünikasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin banka hesaplarının dondurulmasının yanı sıra bu kişilerin tüm varlıklarının devlet mülkü olarak kaydedileceği aktarılmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlarla alakalı olarak resmi bir açıklama yapılmazken, Suudi Arabistan medyası 2009 yılındaki Ciddi su baskınları ve 2012 yılındaki Mers virüsü ile ilgili soruşturmalar açıldığını yazmıştı.
 

 

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