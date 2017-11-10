Suudi Arabistan'daki karışıklığın sebebi, Mişel’in 400 milyar dolarlık mirası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yalnızca onlarca prens ve iş adamının yolsuzluklarını soruşturmakla kalmayıp 50 yıl içinde yüz binlerce kilometrelik toprak sahibi olan müteveffa prens Mişel bin Abdul Aziz’in mirasına da ulaştı. Aileye yakın çevrelere göre Muhammed bin Selman amcası Mişel bin Abdulaziz’in vefatından sonra çocuklarına dağıtılan 400 milyar doları bulan servetini kontrol altına aldı. Prens Mişel’in kraliyet aile meclisinin başkanı olduğuna vurgu yapıldı.

Veliahd bin Selmanın bu operasyonu, Prens Mişel’in mal varlığının Suudi Arabistan’da bulunması sebebiyle daha kolay el konulacağı şeklince değerlendirildi. Buna karşılık, Yolsuzlukla Mücadele Kurumunun, Al Velid bin Talal gibi prenslerin mal varlıklarının yurt dışında olması sebebiyle kontrol altına alınmasının zaman alacağına işaret edildi. Kraliyet Başsavcısı Suudi Arabistan dışında bulunan yatırımların idaresinin devam edeceğini umduğunu söyledi. Mal varlığına el konulan önceki Veliahd prens Muhammed bin Nayef’in yatırımlarının da yurt dışında olduğu kaydedildi.

Vefat eden Prens Mişel, Selman’ın Veliaht Prens olmasına karşı çıkmıştı. Muhammed bin Selman’ın Veliaht prens olarak tayin edilmesi üzerine Prens Mişel bir süre Suudi Arabistan’ın dışına çıktı. Bu durum Kral Selman bin Abdulaziz’in kararlarına karşı protesto olarak yorumlandı. Mişel’in tahta çıkma ümidi olmasına rağmen annesinin Suudi asıllı olmaması sebebiyle buna imkan tanınmadı. 1926 doğumlu olan Mişel bin Abdulaziz’in (ölüm 3 Mayıs 2017) babası Kral Abdullah bin Abdulaziz’in sağlığında bile kral olmak istemesine rağmen ülke içinde ve dışarıdaki yolsuzluk suçlamalarıyla Suud ailesi onun kral olmasına karşı çıktı.

Prens Mişel’in Şula isimli firması aracılığıyla geniş bir alanda faaliyetleri olduğu ve yatırımlarının teşviki için kendisine ödüller de verildiği belirtildi. Prens Mişel, İngiliz Mahkemesi tarafından 2013 yılında para aklama ve terörizm desteklemekle suçlanmıştı. Suçlamalar burada da bitmedi. Kongo’dan kıymetli taşlar kaçırma, bir BM yetkilisine 2 milyar dolar rüşvet vermek ve başka davalarla da suçlandı.

Suudi Hükümetinin, Prens Mişel bin Abdulaziz’nin yüz milyonlarca dolar değerindeki toprağına el koyacağı ihtimali bulunduğu,Veliaht prens Muhammed bin Selman’ın bu operasyonunun kendisinin Veliaht olmasına karşı çıktığı amcasından intikam alma isteği olarak yorumlanıyor.

