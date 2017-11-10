Diğer
Kategoriler

Suudi Arabistan'daki karışıklığın sebebi, Mişel’in 400 milyar dolarlık mirası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın operasyonuna, geçtiğimiz Mayıs ayında vefat eden amcası Mişel bin Abdulaziz’in 400 milyar dolarlık mirası da katıldı.

Suudi Arabistandaki karışıklığın sebebi, Mişelin 400 milyar dolarlık mirası

10 Kasım 2017 13:08

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yalnızca onlarca prens ve iş adamının yolsuzluklarını soruşturmakla kalmayıp 50 yıl içinde yüz binlerce kilometrelik toprak sahibi olan müteveffa prens Mişel bin Abdul Aziz’in mirasına da ulaştı. Aileye yakın çevrelere göre Muhammed bin Selman amcası Mişel bin Abdulaziz’in vefatından sonra çocuklarına dağıtılan 400 milyar doları bulan servetini kontrol altına aldı. Prens Mişel’in kraliyet aile meclisinin başkanı olduğuna vurgu yapıldı.

Veliahd bin Selmanın bu operasyonu, Prens Mişel’in mal varlığının Suudi Arabistan’da bulunması sebebiyle daha kolay el konulacağı şeklince değerlendirildi. Buna karşılık, Yolsuzlukla Mücadele Kurumunun, Al Velid bin Talal gibi prenslerin mal varlıklarının yurt dışında olması sebebiyle kontrol altına alınmasının zaman alacağına işaret edildi. Kraliyet Başsavcısı Suudi Arabistan dışında bulunan yatırımların idaresinin devam edeceğini umduğunu söyledi. Mal varlığına el konulan önceki Veliahd prens Muhammed bin Nayef’in yatırımlarının da yurt dışında olduğu kaydedildi.

Vefat eden Prens Mişel, Selman’ın Veliaht Prens olmasına karşı çıkmıştı. Muhammed bin Selman’ın Veliaht prens olarak tayin edilmesi üzerine Prens Mişel bir süre Suudi Arabistan’ın dışına çıktı. Bu durum Kral Selman bin Abdulaziz’in kararlarına karşı protesto olarak yorumlandı. Mişel’in tahta çıkma ümidi olmasına rağmen annesinin Suudi asıllı olmaması sebebiyle buna imkan tanınmadı. 1926 doğumlu olan Mişel bin Abdulaziz’in (ölüm 3 Mayıs 2017) babası Kral Abdullah bin Abdulaziz’in sağlığında bile kral olmak istemesine rağmen ülke içinde ve dışarıdaki yolsuzluk suçlamalarıyla Suud ailesi onun kral olmasına karşı çıktı.
Prens Mişel’in Şula isimli firması aracılığıyla geniş bir alanda faaliyetleri olduğu ve yatırımlarının teşviki için kendisine ödüller de verildiği belirtildi. Prens Mişel, İngiliz Mahkemesi tarafından 2013 yılında para aklama ve terörizm desteklemekle suçlanmıştı. Suçlamalar burada da bitmedi. Kongo’dan kıymetli taşlar kaçırma, bir BM yetkilisine 2 milyar dolar rüşvet vermek ve başka davalarla da suçlandı.
Suudi Hükümetinin, Prens Mişel bin Abdulaziz’nin yüz milyonlarca dolar değerindeki toprağına el koyacağı ihtimali bulunduğu,Veliaht prens Muhammed bin Selman’ın bu operasyonunun kendisinin Veliaht olmasına karşı çıktığı amcasından intikam alma isteği olarak yorumlanıyor.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç