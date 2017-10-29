Suudi Arabistan’dan İran’a Yemen’de barışı engellediği suçlaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr, başkent Riyad’da Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Senegalli Dışişleri Bakanları ve askeri yetkililerin katıldığı toplantıda konuştu. Suudi Bakan açıklamaları sırasında İran’ın Yemen’deki barış çabalarını baltaladığını savundu. Tahran yönetiminin Yemen’in kuzeyini kontrol eden Husilere yasadışı silah yardımı yaptığını iddia eden Cubeyr, “İran, Yemen’de barışın kurulmasına yönelik tüm çabaları baltalıyor” dedi. ABD’nin İran için kullandığı “dünyanın en büyük terör sponsoru olan devlet” tanımını kullanan Cubeyr, Husilerin Tahran’ın desteği olmadan operasyonlarına devam edemeyeceğini dile getirdi.

Yemen’de yaşanan savaş nedeniyle 8 bin 600’den fazla kişi hayatını kaybetti. İç savaşın yanı sıra koleranın da vurduğu Yemen’de salgın nedeniyle 2 bin 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.