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Suudi Arabistan'dan Macron'a yalanlama

Suudi Arabistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz Kasım’da Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin krallıkta iradesine karşı tutulduğu yönündeki görüşünü yalanladı.

Suudi Arabistandan Macrona yalanlama

29 Mayıs 2018 15:09

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin geçtiğimiz Kasım’da Suudi Arabistan'da isteği dışında tutulduğu reddedildi. Açılamada, BFMTV kanalıyla yapılan bir röportajda Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un, Suudi Arabistan'ın, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi isteği dışında tuttuğu yönündeki söylemlerinin yanlış olduğunu, Suudi Arabistan'ın, Lübnan ve Başbakan Hariri'nin istikrar ve güvenliğini hala desteklediği” bildirildi.

Geçtiğimiz Cuma, Fransız yayın kuruluşu BFMTV tarafından yayınlanan bir röportajda Macron, Lübnan'ın, Başbakan Hariri'nin, Suudi prensin baskısı altında olduğu iddia edilen istifası sonrasında krize nasıl girdiğini anlatmış, "Lübnan, hatırladığım kadarıyla, Suudi Arabistan'da birkaç hafta boyunca bir başbakanın tutulduğu ciddi bir krizden çıktı" demişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da bir Riyad televizyonunda yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuş, fakat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un müdahalesiyle istifasından vazgeçtiğini açıklamıştı.  

 

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