Suudi Arabistan’dan Trump’a destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Londra’da düzenlenen konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, nükleer anlaşmanın eksikliklerinin olduğunu savundu. Katar ile ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Suudi Bakan, konunun Katar’a bağlı olduğunu dile getirerek, “Terörü ve aşırıcılığı kabul etmiyoruz. Diğer ülkelerdeki olaylara müdahale etmeyi ve kışkırtmaya yönelik söylemleri reddediyoruz. Katar’ın ev sahipliği yaptığı aşırıcıların gerçekleştirdiği intihar saldırılarının meşru görülmesini kabul etmiyoruz” dedi.

İran’ın terörü desteklemesinin ise kabul edilemeyeceğini kaydeden Cubeyr, “Sonuçları son derece şiddetli olur. Trump’ın sözlerine destek veriyoruz” dedi.

Suudi Bakan, İran’a yönelik yeni yaptırımların memnuniyetle karşılanacağını belirterek, bu noktadaki gecikmelerin İran’ın elini güçlendireceğini dile getirdi. Cubeyr, “İran’a son derece güçlü bir mesajın verilmesi için uluslararası toplumun yaptırım kararlarını desteklemesi gerekiyor” dedi.