İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi Arabistan'dan Trump'a sert yanıt

Suudi Arabistan'dan Trump'a sert yanıt
Suudi Arabistan'dan Trump'a sert yanıt

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin yaptırım tehdidine, "Atılacak herhangi bir adıma daha büyük şekilde karşılık verilecek" şeklinde yanıt verdi.

Suudi Arabistan'dan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından ortadan kaybolmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine yanıt geldi. Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, Riyad'ın tehditleri kabul etmeyeceğini belirterek, atılacak herhangi bir olumsuz adıma karşılık verileceğini de söyledi. Yayınlanan haberde, Arap ve İslam dünyasındaki lideri Suudi Arabistan'ın tarih boyunca bölge ve dünya güvenliği konusunda önemli bir rol oynadığı, aşırıcılık ve terörizmle mücadele çabalarına liderlik ettiği ifade edildi. Suudi Arabistan'ın ekonomik yaptırımları ve siyasi baskıyı kabul edilemeyeceği belirtilen haberde, herhangi bir eylemde Suudi Arabistan'ın daha büyük bir karşılık vereceği belirtildi. 

Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması halinde çok ağır cezalar uygulayacaklarını söylemişti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.