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Suudi Arabistan’dan Türk ailelerine müjdeli haber

Suudi Arabistan’da idamla yargılanan tutuklu 3 Türk vatandaşı için yapılan girişimler ve olumlu gelişmeler sonucu idam cezaları 15 yıl hapis ve 100 bin riyal para cezasına çevrildi.

Suudi Arabistandan Türk ailelerine müjdeli haber

12 Aralık 2016 18:31

Suudi Arabistan’da girişimlerini sürdürdüklerini ve olası idam kararlarını engellemeye, konu ile ilgili devlet hassasiyeti oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, yaptığı yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan'da idamla yargılanan 3 vatandaşımızın bugün gerçekleşen duruşmalarında yetkililerle uzun süren temaslarımız sonucunda mahkeme hapis kararı verdi. Vatandaşlarımız Altan Sabah, Yıldıray Türemiş ve Yücel Kudret, 15 yıl hapis ve 100 bin riyal para cezası almışlardır” dedi.

Türk Konsolosluğu ve Büyükelçiliğinin duruşmanın başından sonuna kadar konunun takipçisi olduğunu ve mahkemeyi takip ettiklerini belirten Milletvekili Topal, hassasiyetlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti. Topal, “Diğer vatandaşlarımızın davalarının da takipçisi olacağım” dedi. 

Mustafa Mert 

Etiketler: müjdeli haber, suudi arabistan, Türk aileleri


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