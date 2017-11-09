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Suudi Arabistan’dan vatandaşlarına o ülkeyi 'terk edin' çağrısı

Suudi Arabistan’ın Lübnan’da yaşayan vatandaşlarından ülkeyi terk etmesini istediği bildirildi.

Suudi Arabistandan vatandaşlarına o ülkeyi terk edin çağrısı

09 Kasım 2017 18:46

Suudi Arabistan’da bulunan Başbakan Saad Hariri’nin istifasının yankıları devam ederken, Riyad yönetiminin vatandaşlarından Lübnan’ı terk etmesini istediği bildirildi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri 2009-2011 yılları arası görev yaptıktan sonra tekrar 2016’da başbakan seçildi. Hariri, geçen pazar Suudi Arabistan ziyareti sırasında bir televizyon konuşmasıyla istifa ettiğini bildirdi. Hariri, "Refik El Hariri’nin (Lübnan’ın 2005 yılında suikasta uğrayan eski başbakanı ve Saad el Hariri’nin babası) öldürülmesinden önceki havayı andıran bir iklimdeyiz. Hayatıma yönelik, gizli kapaklı bir komplonun hazırlandığını hissediyorum" diye açıklama yaptı. Hariri, Hizbullah ve İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak Lübnan’da can güvenliğinin olmadığını belirtti. O günden bu yana ülkesine dönmeyen Hariri’nin istifası hâlâ kabul edilmedi.

Öte yandan, Hariri’nin Suudi Arabistan yönetimi tarafından Riyad’da alıkoyulduğu iddia edildi.

Etiketler: lübnan, suudi arabistan

 

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