Suudi Arabistan'dan yeni Katar hamlesi!

Suudi Arabistan ve Birlişik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere, bazı Arap ülkelerinin uyguladıkları ambargoya karşı harekete geçen geçen Katar, LNG üretimini önümüzdeki 5-7 yılda yaklaşık yüzde 30 arttırarak yıllık bazda dünya rekoru olan 100 milyon ulaşacaklarını açıklamıştı. Kuzey sahadaki çalışmalar için yatırım yapmaya başlayan Katar, hedefini gerçekleştirdiği takdirde önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı olacak. Uzamanlar Katar'ın hamlesini bir boyun eğmeme ve 'küresel ölçekte etkili olacak 'gaz' kartını oynama' olarak değerlendiriyor.



Petrolün ana gelir kaynağı olduğu ablukacı ülkelerden Suudi Arabistan'dan, Katar'ın bu kararına karşı yeni bir hamle geldi. Suudi Arabistanlı enerji şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada önümüzdeki yıllarda doğalgazın payını arttırarak günlük 651 milyon metreküp seviyesine ulaşacaklarını açıkladı.