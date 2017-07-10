Diğer
Kategoriler

Suudi Arabistan'dan yeni Katar hamlesi!

Geçtiğimiz günlerde Katar'ın LNG üretimini dünya rekoru olan 100 milyon tona çıkaracağını açıklaması üzerine, Suudi Arabistan'ı enerji pazarını kaptırma telaşı sardı.

Suudi Arabistandan yeni Katar hamlesi!

10 Temmuz 2017 20:01

Suudi Arabistan ve Birlişik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere, bazı Arap ülkelerinin uyguladıkları ambargoya karşı harekete geçen geçen Katar, LNG üretimini önümüzdeki 5-7 yılda yaklaşık yüzde 30 arttırarak yıllık bazda dünya rekoru olan 100 milyon ulaşacaklarını açıklamıştı. Kuzey sahadaki çalışmalar için yatırım yapmaya başlayan Katar, hedefini gerçekleştirdiği takdirde önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı olacak. Uzamanlar Katar'ın hamlesini bir boyun eğmeme ve 'küresel ölçekte etkili olacak 'gaz' kartını oynama' olarak değerlendiriyor.

Petrolün ana gelir kaynağı olduğu ablukacı ülkelerden Suudi Arabistan'dan, Katar'ın bu kararına karşı yeni bir hamle geldi. Suudi Arabistanlı enerji şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada önümüzdeki yıllarda doğalgazın payını arttırarak günlük 651 milyon metreküp seviyesine ulaşacaklarını açıkladı.

Etiketler: Katar, suudi arabistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!