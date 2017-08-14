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Suudi Arabistan'ın en zengin veliaht prensi Bodrum sokaklarında pedal çevirdi

Suudi Arabistan'ın en zengin veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, sarı şortuyla Bodrum sokaklarında bisiklet turuna çıktı. 30 bisiklet ve korumalar eşliğinde tura çıkan prense Başbakanlık danışmanı Taha Genç eşlik etti.

Suudi Arabistanın en zengin veliaht prensi Bodrum sokaklarında pedal çevirdi

14 Ağustos 2017 18:40
Suudi Arabistan'ın en zengin veliaht prensi Bodrum sokaklarında pedal çevirdi - Tıkla İzle

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 300 valiz ve 30 bisikletle Bodrum'a gelen prens, tatilinin ilk gününde Göltürkbükü Mahallesinde bisiklet ile tura çıktı. 30 bisikletle konvoy halinde bodrum sokaklarını gezen prense korumaları ve Başbakanlık danışmanı Taha Genç eşlik etti. Sarı şortu ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan Suudi prens, 1 saatlik gezintisinin ardından Cennetkoy'da kaldığı lüks otele döndü.

Önce bisiklet sonra jet ski

32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prensin 'Kingdom 5 KR’ isimli süper lüks yatı da Cennetkoy açıklarına demirledi. Bisiklet turunun ardından bir kaç saat dinlenen veliaht prens, daha sonra korumaları eşliğinde jet skiye binerek 88 metre uzunluğundaki, yatak ve yemek odası altınla kaplı, üzerinde helikopteri olan yatına geçti. Koyda yoğun güvenlik önlemi alan özel korumalar bölgede kuş uçurtmadı. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: suudi arabistan


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