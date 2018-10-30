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Suudi Başsavcı yeniden İstanbul Adliyesinde

Suudi Başsavcı yeniden İstanbul Adliyesinde
Suudi Başsavcı yeniden İstanbul Adliyesinde

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere yeniden İstanbul Adliyesine geldi. İki başsavcı arasında dün gerçekleşen ilk görüşme 1 saat 15 dakika sürmüştü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girip bir daha çıkmamasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki ülkenin başsavcısı yeniden bir araya geldi.

Konakladığı otelden saat 11.00 sıralarında çıkarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen Suudi Başsavcı Suud el Muceb'in başkanlığındaki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ve Savcı İsmet Bozkurt ile bir araya geldi.

Suudi heyet ses kayıtlarını istemişti 

İki başsavcı arasındaki ilk görüşme dün gerçekleşmiş ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmüştü. Dün gerçekleşen görüşmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, olaya ilişkin Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin Türkiye'de yargılanmasını talep etmişti. BU talebi kabul etmeyen Suudi heyetin soruşturma kapsamında elde edilen ses kayıtları ve delilleri istedikleri kaydedilmişti.  

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