Suudi heyet Kaşıkçı için Ankara'da

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim tarihinden beri haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma ve diplomatik temaslar sürüyor. Bir yandan Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürerken diğer yandan Başsavcılığın başlatığı soruşturma da devam ediyor.

Son gelişme olarak Suudi Arabistan'dan bir heyet, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye geldi. Heyetin Ankara'da hangi temaslarda bulunacağı açıklanmadı ancak Ankara'ya ulaşan Suudi heyetle Türk yetkililer arasında hafta sonunda görüşmeler yapılması öngörülüyor.

Yağmur Yıldız

