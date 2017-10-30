Diğer
Kategoriler

Suudi kadınlar artık stadyuma girebilecek

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman'ın yaptığı reformlar kapsamında, Suudi kadınların stadyumlara girmesine hak tanınacağı açıklandı.

Suudi kadınlar artık stadyuma girebilecek

30 Ekim 2017 10:48

Suudi Arabistan, gelecek yıldan itibaren Suudi kadınların stadyumlara girebilmelerine imkan sağlanacağı belirtildi. Suudi Arabistan Spor Genel Kurumu twitterdan yaptığı açıklamada, 2018 yılının başında Riyad, Cidde ve Dammam'daki 3 stadyumda ailelerin katılmasına hazır hale getirmek için hazırlıklara başlandığını bildirdi. Alınan bu karar son zamanlarda Suudi Arabistan'da yaşayan kadınlara biraz daha özgürlük tanımak adına atılan son adım oldu. Son olarak Eylül ayında kadınlara araba sürme hakkı tanınmıştı.

Öte yandan, geçen ay, yüzlerce kadının Suudi Arabistan'ın kuruluş gününü kutlamak için başkent Riyad'daki bir stadyuma girmelerine izin verilmişti. 

Etiketler: Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç