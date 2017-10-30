Suudi kadınlar artık stadyuma girebilecek

Suudi Arabistan, gelecek yıldan itibaren Suudi kadınların stadyumlara girebilmelerine imkan sağlanacağı belirtildi. Suudi Arabistan Spor Genel Kurumu twitterdan yaptığı açıklamada, 2018 yılının başında Riyad, Cidde ve Dammam'daki 3 stadyumda ailelerin katılmasına hazır hale getirmek için hazırlıklara başlandığını bildirdi. Alınan bu karar son zamanlarda Suudi Arabistan'da yaşayan kadınlara biraz daha özgürlük tanımak adına atılan son adım oldu. Son olarak Eylül ayında kadınlara araba sürme hakkı tanınmıştı.

Öte yandan, geçen ay, yüzlerce kadının Suudi Arabistan'ın kuruluş gününü kutlamak için başkent Riyad'daki bir stadyuma girmelerine izin verilmişti.