Suudi koalisyon güçleri Husi mevzilerini vurdu: 9 ölü

Suudi koalisyon güçleri, Yemen'in Taiz kentindeki Mawza ve Maqbanah bölgelerinde bulunan Husi muhalif grubuna hava saldırısı düzenledi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hava saldırılarında 9 militan öldürüldü, 16 militan yaralandı.
Suudi koalisyon güçleri, Yemen'in Taiz kentindeki Mawza ve Maqbanah bölgelerinde bulunan Husi muhalif grubuna hava saldırısı düzenledi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hava saldırılarında 9 militan öldürüldü, 16 militan yaralandı.
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