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Suudi koalisyon güçleri Husi mevzilerini vurdu: 9 ölü

Yemen'in Taiz kentinde Suudi koalisyon güçleri, Husi muhalif gruplarına düzenlediği hava saldırısında 9 militan öldürülürken, 16 militan yaralandı.

Suudi koalisyon güçleri Husi mevzilerini vurdu: 9 ölü

28 Nisan 2017 22:52

Suudi koalisyon güçleri, Yemen'in Taiz kentindeki Mawza ve Maqbanah bölgelerinde bulunan Husi muhalif grubuna hava saldırısı düzenledi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hava saldırılarında 9 militan öldürüldü, 16 militan yaralandı. 

Etiketler: husi, Suudi koalisyon güçleri


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