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Suudi Kral'dan 'Kaşıkçı'nın akıbetini araştırın' talimatı

Suudi Kral'dan 'Kaşıkçı'nın akıbetini araştırın' talimatı
Suudi Kral'dan 'Kaşıkçı'nın akıbetini araştırın' talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin araştırılması için iç soruşturma talimatı verdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de gelen ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında gelişmeler yaşanıyor. Amerikan medyasında, Suudi Kralının Kaşıkçı'nın akıbetinin araştırılması için talimat verdiğini duyurdu. Bloomberg'in Suudi yetkililere dayandırarak verdiği haberde, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ile ilgili iç soruşturmanın başlatılması talimatı verdiğini iddia etti. Haberde, bugün konuşan Suudi yetkilinin, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın hafta sonu Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soruşturma yapılması talimatını dile getirdiği aktarıldı. 

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